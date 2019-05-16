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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат

Четвер, 16 травня 2019, 07:22

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, з них 9 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 16 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 18 разів обстріляли позиції ОС: двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу села Павлопіль; з мінометів калібру 120 мм - біля міста Мар'їнка.

Тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів = в районі населеного пункту Миколаївка.

Із мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке; 5 разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

Двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське.

Зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Талаківка; з автоматичних станкових гранатометів - в районі населеного пункту Піски.

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: поблизу н.п. Золоте-4, у районі Новгородського, поблизу Піщаного та біля н.п. Щастя.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 15 травня одного окупанта було знищено, також бойовики втратили один безпілотний літальний апарат.

"Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке.

Зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Павлопіль.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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