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ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, без потерь

Четверг, 16 мая 2019, 07:22

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 18 раз обстреляли позиции ОС: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь; из минометов калибра 120 мм - возле города Марьинка.

Трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов = в районе населенного пункта Николаевка.

Из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.

Дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское.

Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Талаковка; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: вблизи н.п. Золотое-4, в районе Новгородского, возле Песчаного и возле н.п. Счастье.

По данным разведки Объединенных сил, 15 мая один оккупант был уничтожен, также боевики потеряли один беспилотный летательный аппарат.

"С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое.

Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Павлополь.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в отчете.

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Темы: ООСбоевые действия
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