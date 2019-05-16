ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, без потерь
За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 мая.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 18 раз обстреляли позиции ОС: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь; из минометов калибра 120 мм - возле города Марьинка.
Трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов = в районе населенного пункта Николаевка.
Из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.
Дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское.
Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Талаковка; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: вблизи н.п. Золотое-4, в районе Новгородского, возле Песчаного и возле н.п. Счастье.
По данным разведки Объединенных сил, 15 мая один оккупант был уничтожен, также боевики потеряли один беспилотный летательный аппарат.
"С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое.
Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Павлополь.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в отчете.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua