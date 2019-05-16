Російська поліція навідалася у будинок Джемілєва в окупованому Криму

В окупованому Бахчисараї російські окупанти - дільничні поліцейські відвідували будинки кримських татар і опитували жителів, звіряючись з наявними у них списками, зокрема побували у будинку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Про це повідомив у Facebook нардеп Рефат Чубаров.

За його словами, 15 травня дільнична 6-го мікрорайону Катерина Яховах зайшла в будинок, де проживає дружина Джемілєва Сафінар Джемілєва.

"У момент приходу дільничної Яховах в будинку Сафінар ханум був лише її дорослий син Ельдар, прийомний син Мустафа Аг'а", - повідомив Чубаров, додавши, що дільнична російської окупаційної поліції з'ясувала особисті дані Ельдара, звірила записані нею дані під особистий підпис опитаного.

"На питання, в чому причина її приходу до них в будинок і сенс процедури опитування, дільнична Катерина Яховах продемонструвала Ельдару якийсь список, в який були включені кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, включаючи Ельдара, підозрюються в причетності до терористичної діяльності", - додав нардеп.

Він звернувся до кримськотатарських активістів, адвокатів, цивільних журналістів в окупованому Криму ретельно моніторити ситуацію напередодні і в день 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Чубаров припустив, що російські окупанти готують нові масштабні провокації щодо кримських татар.