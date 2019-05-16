Российская полиция наведалась в дом Джемилева в оккупированном Крыму

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Четверг, 16 мая 2019, 10:13

В оккупированном Бахчисарае российские оккупанты - участковые полицейские посещали дома крымских татар и опрашивали жителей, сверяясь с имеющимися у них списками, в частности побывали в доме лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Рефат Чубаров.

По его словам, 15 мая участковая 6-го микрорайона Екатерина Яховах зашла в дом, где проживает жена Джемилева Сафинар Джемилева.

"В момент прихода участковой Яховах в доме Сафинар ханум был только ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Ага", - сообщил Чубаров, добавив, что участковая российской оккупационной полиции выяснила личные данные Эльдара, сверила записанные ею данные под личную подпись опрошенного.

"На вопрос, в чем причина ее прихода к ним в дом и смысл процедуры опроса, участковая Екатерина Яховах продемонстрировала Эльдару некий список, в который были включены несколько десятков фамилий, заявив при этом, что все они, включая Эльдара, подозреваются в причастности к террористической деятельности", - добавил нардеп.

Он обратился к крымскотатарским активистам, адвокатам, гражданским журналистам в оккупированном Крыму тщательно мониторить ситуацию накануне и в день 18 мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Чубаров предположил, что российские оккупанты готовят новые масштабные провокации в отношении крымских татар.

Украинская правда

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Темы: Джемилев Чубаров Крым крымские татары Росcия


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