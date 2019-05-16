Епіфаній розповів про враження від зустрічі з Зеленським
Предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що після зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським у нього залишилося позитивне враження.
Про це він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.
На питання, як він баче ставлення і стосунки з новообраною владою, митрополит відповів:
"Ми мали зустріч з новобраним президентом, де обговорили нашу майбутню співпрацю з українською владою. І загалом у мене склалося позитивне враження, що і в майбутньому держава не буде втручатися у внутрішні справи церкви. І ми будемо спільно, підтримуючи один одного, розбудовувати українську державу. У якій буде також утверджуватися і незалежна помісна українська православна церква".
Він додав, що і надалі ПЦУ буде співпрацювати і підтримувати владу в тих діях, які покликані утвердити в Україні мир, стверджувати українську державу як європейську, незалежну, демократичну країну.
Щодо того, чому він не взяв участі у відеозверненні різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій, опубліковане Зеленським, Епіфаній сказав, що виникло певне непорозуміння.
За його словами, його просили взяти участь в цьому проекті, але він дав відповідь про те, що це треба робити в рамках Всеукраїнської ради церков, як це було попередньо протягом понад 20 років, але це бачення не було втілено в життя.
"Тому і надалі ми готові в рамках Всеукраїнської ради церков робити певні звернення. Але, напевно, тому що немає якогось досвіду, і виникли певні непорозуміння", - додав він.
Нагадаємо:
- 13 травня новообраний президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій.
- У записі ролику взяли участь ряд релігійних лідерів, окрім представника ПЦУ Епіфанія.
- Прес-секретар новообраного президента Ольга Руденко повідомила УП, що взяти участь у відеозверненні "пропонували всім", в тому числі, Епіфанію. Його відсутність команда Зеленського пояснює рішенням самого предстоятеля ПЦУ.