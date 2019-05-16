Епіфаній розповів про враження від зустрічі з Зеленським

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Четвер, 16 травня 2019, 11:46

Предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що після зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським у нього залишилося позитивне враження.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

На питання, як він баче ставлення і стосунки з новообраною владою, митрополит відповів:

"Ми мали зустріч з новобраним президентом, де обговорили нашу майбутню співпрацю з українською владою. І загалом у мене склалося позитивне враження, що і в майбутньому держава не буде втручатися у внутрішні справи церкви. І ми будемо спільно, підтримуючи один одного, розбудовувати українську державу. У якій буде також утверджуватися і незалежна помісна українська православна церква".

Він додав, що і надалі ПЦУ буде співпрацювати і підтримувати владу в тих діях, які покликані утвердити в Україні мир, стверджувати українську державу як європейську, незалежну, демократичну країну.

Щодо того, чому він не взяв участі у відеозверненні різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій, опубліковане Зеленським, Епіфаній сказав, що виникло певне непорозуміння.

За його словами, його просили взяти участь в цьому проекті, але він дав відповідь про те, що це треба робити в рамках Всеукраїнської ради церков, як це було попередньо протягом понад 20 років, але це бачення не було втілено в життя.

"Тому і надалі ми готові в рамках Всеукраїнської ради церков робити певні звернення. Але, напевно, тому що немає якогось досвіду, і виникли певні непорозуміння", - додав він.

Нагадаємо:

  • 13 травня новообраний президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій.
  • У записі ролику взяли участь ряд релігійних лідерів, окрім представника ПЦУ Епіфанія.
  • Прес-секретар новообраного президента Ольга Руденко повідомила УП, що взяти участь у відеозверненні "пропонували всім", в тому числі, Епіфанію. Його відсутність команда Зеленського пояснює рішенням самого предстоятеля ПЦУ.

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Теми: Епіфаній Зеленський


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