Епіфаній розповів про враження від зустрічі з Зеленським

Предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що після зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським у нього залишилося позитивне враження.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

На питання, як він баче ставлення і стосунки з новообраною владою, митрополит відповів:

"Ми мали зустріч з новобраним президентом, де обговорили нашу майбутню співпрацю з українською владою. І загалом у мене склалося позитивне враження, що і в майбутньому держава не буде втручатися у внутрішні справи церкви. І ми будемо спільно, підтримуючи один одного, розбудовувати українську державу. У якій буде також утверджуватися і незалежна помісна українська православна церква".

Він додав, що і надалі ПЦУ буде співпрацювати і підтримувати владу в тих діях, які покликані утвердити в Україні мир, стверджувати українську державу як європейську, незалежну, демократичну країну.

Щодо того, чому він не взяв участі у відеозверненні різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій, опубліковане Зеленським, Епіфаній сказав, що виникло певне непорозуміння.

За його словами, його просили взяти участь в цьому проекті, але він дав відповідь про те, що це треба робити в рамках Всеукраїнської ради церков, як це було попередньо протягом понад 20 років, але це бачення не було втілено в життя.

"Тому і надалі ми готові в рамках Всеукраїнської ради церков робити певні звернення. Але, напевно, тому що немає якогось досвіду, і виникли певні непорозуміння", - додав він.

Нагадаємо: