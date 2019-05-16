Епифаний рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским
Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским у него осталось положительное впечатление.
Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.
На вопрос, как он видит отношения с вновь избранной властью, митрополит ответил:
"Мы встретились с новоизбранным президентом, где обсудили наше будущее сотрудничество с украинскими властями. И вообще у меня сложилось положительное впечатление, что и в будущем государство не будет вмешиваться во внутренние дела церкви. И мы будем вместе, поддерживая друг друга, строить украинское государство. В котором будет также утверждаться и независимая поместная Украинская православная церковь".
Он добавил, что и в дальнейшем ПЦУ будет сотрудничать и поддерживать власть в тех действиях, которые призваны утвердить в Украине мир, утверждать украинское государство как европейскую, независимую, демократическую страну.
О том, почему он не принял участия в видеообращении различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий, опубликованное Зеленским, Епифаний сказал, что возникло некоторое недопонимание.
По его словам, его просили принять участие в этом проекте, но он дал ответ о том, что это надо делать в рамках Всеукраинского совета церквей, как это было ранее в течение более 20 лет, но это видение не было воплощено в жизнь.
"Поэтому и в дальнейшем мы готовы в рамках Всеукраинского совета церквей делать определенные обращения. Но, наверное, потому что нет какого-то опыта, и возникли определенные недоразумения", - добавил он.
Напомним
- 13 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обнародовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий.
- В ролике приняли участие ряд религиозных лидеров, кроме представителя ПЦУ Епифания.
- Пресс-секретарь новоизбранного президента Ольга Руденко сообщила УП, что принять участие в видеообращении "предлагали всем", в том числе, Епифанию. Его отсутствие команда Зеленского объясняет решению самого предстоятеля ПЦУ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua