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Епифаний рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским

Четверг, 16 мая 2019, 11:46

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским у него осталось положительное впечатление.

Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.

На вопрос, как он видит отношения с вновь избранной властью, митрополит ответил:

"Мы встретились с новоизбранным президентом, где обсудили наше будущее сотрудничество с украинскими властями. И вообще у меня сложилось положительное впечатление, что и в будущем государство не будет вмешиваться во внутренние дела церкви. И мы будем вместе, поддерживая друг друга, строить украинское государство. В котором будет также утверждаться и независимая поместная Украинская православная церковь".

Он добавил, что и в дальнейшем ПЦУ будет сотрудничать и поддерживать власть в тех действиях, которые призваны утвердить в Украине мир, утверждать украинское государство как европейскую, независимую, демократическую страну.

О том, почему он не принял участия в видеообращении различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий, опубликованное Зеленским, Епифаний сказал, что возникло некоторое недопонимание.

По его словам, его просили принять участие в этом проекте, но он дал ответ о том, что это надо делать в рамках Всеукраинского совета церквей, как это было ранее в течение более 20 лет, но это видение не было воплощено в жизнь.

"Поэтому и в дальнейшем мы готовы в рамках Всеукраинского совета церквей делать определенные обращения. Но, наверное, потому что нет какого-то опыта, и возникли определенные недоразумения", - добавил он.

Напомним

  • 13 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обнародовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий.
  • В ролике приняли участие ряд религиозных лидеров, кроме представителя ПЦУ Епифания.
  • Пресс-секретарь новоизбранного президента Ольга Руденко сообщила УП, что принять участие в видеообращении "предлагали всем", в том числе, Епифанию. Его отсутствие команда Зеленского объясняет решению самого предстоятеля ПЦУ.

Темы: ЕпифанийЗеленский
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