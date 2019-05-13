Зеленський записав "послання миру" від духовенства, але без Епіфанія

Новообраний президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій.

Зеленський зазначає у Facebook, що зустрічався з представниками духовенства, і результатом цих зустрічей стало "послання миру для мешканців Криму та Донбасу".

"Дякую всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми – одна країна", – значиться у підписі до відеозапису.

У записі ролику взяли участь почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, очільники Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав і Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Також на відео висловились муфтії: Криму – Айдер Рустемов, Ахмед Тамім, Саід Ісмагілов, та кілька рабинів: Одеси та Півдня України – Авраам Вольф, Дніпра та Дніпропетровської області – Шмуель Камінецький, Харкова та Сходу України – Мойше Москович, Києва – Мойше Реувен Асман, Донбасу – Пінхас Вишецький.

Водночас, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на запису немає.

"Українська правда" звернулась до прес-служби Зеленського по коментар щодо того, чому у зверненні немає Епіфанія.

Пізніше прес-секретар новообраного президента Ольга Руденко повідомила УП, що взяти участь у відеозверненні "пропонували всім", в тому числі, Епіфанію. Його відсутність команда Зеленського пояснює рішенням самого предстоятеля ПЦУ.

Релігійні лідери кажуть, що моляться за мир і мешканців окупованих територій, без яких не можуть уявити майбутнє України, закликають українців об’єднатися і залишити позаду "усі чвари", сподіваються вирішити усі конфлікти за допомогою мудрості, кажуть, що кожне життя людини вище політики.

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