Зеленський записав "послання миру" від духовенства, але без Епіфанія
Новообраний президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій.
Зеленський зазначає у Facebook, що зустрічався з представниками духовенства, і результатом цих зустрічей стало "послання миру для мешканців Криму та Донбасу".
"Дякую всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми – одна країна", – значиться у підписі до відеозапису.
У записі ролику взяли участь почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, очільники Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав і Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Також на відео висловились муфтії: Криму – Айдер Рустемов, Ахмед Тамім, Саід Ісмагілов, та кілька рабинів: Одеси та Півдня України – Авраам Вольф, Дніпра та Дніпропетровської області – Шмуель Камінецький, Харкова та Сходу України – Мойше Москович, Києва – Мойше Реувен Асман, Донбасу – Пінхас Вишецький.
Водночас, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на запису немає.
"Українська правда" звернулась до прес-служби Зеленського по коментар щодо того, чому у зверненні немає Епіфанія.
Пізніше прес-секретар новообраного президента Ольга Руденко повідомила УП, що взяти участь у відеозверненні "пропонували всім", в тому числі, Епіфанію. Його відсутність команда Зеленського пояснює рішенням самого предстоятеля ПЦУ.
Релігійні лідери кажуть, що моляться за мир і мешканців окупованих територій, без яких не можуть уявити майбутнє України, закликають українців об’єднатися і залишити позаду "усі чвари", сподіваються вирішити усі конфлікти за допомогою мудрості, кажуть, що кожне життя людини вище політики.
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Нагадаємо:
- Напередодні Філарет заявив, що через вкрай рідкісне спілкування з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм "церква розділилася".
- 30 квітня Зеленський зустрівся з Епіфанієм, який привітав новообраного президента з перемогою на виборах.
- 2 травня Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами та зазначив, що прагне "миру між віруючими різних релігій".
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
- На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
- На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднено різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
- У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
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