Квартира Зеленской в Крыму: красивый вид, влиятельные соседи
Крымская квартира жены новоизбранного президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.
Об этом говорится в материале "Крым.Реалии".
Отмечается, что комплекс находится по соседству с памятником национального значения Ливадийским дворцом. Его построили в 2009 году по заказу фирмы "Биларт", которая принадлежит бизнесменам из Днепра Василию и Евгению Астионам.
"Дом выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа", - сообщили журналисты.
По данным местных агентств недвижимости, во дворе расположены фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше – два бассейна с шезлонгами и зона отдыха с видом на море и горы.
Территория оснащена камерами видеонаблюдения, круглосуточной охраной, службой эксплуатации и закрыта для посторонних.
"Квартира в доме "Императора" считается элитной. Там хороший вид из окна, закрытая территория, влиятельные соседи: представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели", – сообщают ялтинские агентства по продаже недвижимости.
По словам представителя агентства недвижимости, сейчас в этом доме продаются пять квартир площадью от 50 до 200 кв. метров.
По словам риелторов, с 2013 года цены в "Императоре" значительно выросли. Если Зеленская купила жилье там за 160 тысяч долларов, то теперь квартиры похожей площади там продают за 500 тысяч долларов.
Однако после оккупации полуострова Крым продать квартиру в подобном ЖК стало сложно. Это обусловлено не только высокой ценой, но и проблемами с документами.
Еще в 2008 году законность строительства проверяла прокуратура Ялты.
После оккупации Крыма, на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК "Император" не имеет владельца.
"Покупатели опасаются вкладываться в "кота в мешке", поскольку по российскому законодательству все эти пафосные жилые комплексы запросто можно пустить под бульдозер", – сообщил изданию местный риелтор.
Отмечается, что к "Императору" претензий у подконтрольных России крымских властей пока нет.
После того, как стало известно о крымской квартире Зеленской, в Госкомрегистре Крыма заявили российскому изданию "РБК", что признают все права собственности, возникшие на полуострове до 2014 года.
Напомним:
- Квартира площадью 129,8 кв. метра расположена в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом.
- Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
- Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
- Reuters сообщал, что квартира была куплена у бывшего народного депутата бизнесмена Александра Буряка по цене, вчетверо меньше ее стоимости в 2013 году. Издание сообщило, что теперь супруги продают эту квартиру.
- В штабе Зеленского заверили, что она была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминается.
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