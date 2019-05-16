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Квартира Зеленской в Крыму: красивый вид, влиятельные соседи

Четверг, 16 мая 2019, 12:52

Крымская квартира жены новоизбранного президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.

Об этом говорится в материале "Крым.Реалии".

Отмечается, что комплекс находится по соседству с памятником национального значения Ливадийским дворцом. Его построили в 2009 году по заказу фирмы "Биларт", которая принадлежит бизнесменам из Днепра Василию и Евгению Астионам.

"Дом выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа", - сообщили журналисты.

По данным местных агентств недвижимости, во дворе расположены фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше – два бассейна с шезлонгами и зона отдыха с видом на море и горы.

 
фото "Крым.Реалии"

Территория оснащена камерами видеонаблюдения, круглосуточной охраной, службой эксплуатации и закрыта для посторонних.

"Квартира в доме "Императора" считается элитной. Там хороший вид из окна, закрытая территория, влиятельные соседи: представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели", – сообщают ялтинские агентства по продаже недвижимости.

 
фото "Крым.Реалии"

По словам представителя агентства недвижимости, сейчас в этом доме продаются пять квартир площадью от 50 до 200 кв. метров.

По словам риелторов, с 2013 года цены в "Императоре" значительно выросли. Если Зеленская купила жилье там за 160 тысяч долларов, то теперь квартиры похожей площади там продают за 500 тысяч долларов.

 
Вид квартир внутри ЖК
агентство недвижимости "Deluxe Estate"

Однако после оккупации полуострова Крым продать квартиру в подобном ЖК стало сложно. Это обусловлено не только высокой ценой, но и проблемами с документами.

Еще в 2008 году законность строительства проверяла прокуратура Ялты.

После оккупации Крыма, на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК "Император" не имеет владельца.

"Покупатели опасаются вкладываться в "кота в мешке", поскольку по российскому законодательству все эти пафосные жилые комплексы запросто можно пустить под бульдозер", – сообщил изданию местный риелтор.

 
фото "Крым.Реалии"

Отмечается, что к "Императору" претензий у подконтрольных России крымских властей пока нет.

После того, как стало известно о крымской квартире Зеленской, в Госкомрегистре Крыма заявили российскому изданию "РБК", что признают все права собственности, возникшие на полуострове до 2014 года.

Напомним:

  • Квартира площадью 129,8 кв. метра расположена в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом.
  • Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
  • Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
  • Reuters сообщал, что квартира была куплена у бывшего народного депутата бизнесмена Александра Буряка по цене, вчетверо меньше ее стоимости в 2013 году. Издание сообщило, что теперь супруги продают эту квартиру.
  • В штабе Зеленского заверили, что она была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминается.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКрымквартирыРосcияоккупация
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