Під Радою сталася сутичка між євробляхарями і поліцією

7041 перегляд
Четвер, 16 травня 2019, 13:39

Сутичка біля будівлі Верховної Ради відбулася в четвер удень між учасниками акції власників автомобілів на єврономерах і правоохоронцями, які забезпечують порядок.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що поліцейські оточили один з автомобілів з єврономерами на проїжджій частині вулиці Грушевського, власник якого включив аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини, тим самим ускладнивши рух дорогою.

В результаті між правоохоронцями та учасниками акції сталася штовханина. Одного з них співробітники поліції відвели за огорожу до будівлі парламенту, де знаходяться правоохоронці, проте туди не пускають мітингувальників.

Наразі близько 30 поліцейських перебувають біля автомобіля, через який сталася сутичка.

 
ліга

За заявами учасників акції, вони домагаються пролонгації до початку 2020 року права оформити авто з оплатою всіх податків і зборів.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
  • З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
  • Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
  • Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.
  • До 24 травня 2019 року родії можуть розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників або штрафуватимуть на 170 тис грн, або конфісковуватимуть транспортні засоби.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ авто акції поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як підвищити довіру громадян до міської влади та почати впливати на бюджетний процес у Києві 16 травня 2019, 09:15
Київ запровадив обмеження для російського бізнесу 15 травня 2019, 14:09
Поліція затримала чоловіка, який облив Шабуніна зеленкою 14 травня 2019, 22:34
Усі новини
Головні новини
Геращенко подала заяву про звільнення з двох посад
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Усі новини
Фото

Як політики свої вишиванки вигулювали

інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелу чи Сирію

Освіта

Вступ 2019 на магістратуру: відповіді МОН на поширені питання