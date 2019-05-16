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Під Радою сталася сутичка між євробляхарями і поліцією

Четвер, 16 травня 2019, 13:39

Сутичка біля будівлі Верховної Ради відбулася в четвер удень між учасниками акції власників автомобілів на єврономерах і правоохоронцями, які забезпечують порядок.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що поліцейські оточили один з автомобілів з єврономерами на проїжджій частині вулиці Грушевського, власник якого включив аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини, тим самим ускладнивши рух дорогою.

В результаті між правоохоронцями та учасниками акції сталася штовханина. Одного з них співробітники поліції відвели за огорожу до будівлі парламенту, де знаходяться правоохоронці, проте туди не пускають мітингувальників.

Наразі близько 30 поліцейських перебувають біля автомобіля, через який сталася сутичка.

 
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За заявами учасників акції, вони домагаються пролонгації до початку 2020 року права оформити авто з оплатою всіх податків і зборів.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
  • З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
  • Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
  • Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.
  • До 24 травня 2019 року родії можуть розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників або штрафуватимуть на 170 тис грн, або конфісковуватимуть транспортні засоби.

Теми: Київавтоакціїполіція
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