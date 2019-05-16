Під Радою сталася сутичка між євробляхарями і поліцією

Сутичка біля будівлі Верховної Ради відбулася в четвер удень між учасниками акції власників автомобілів на єврономерах і правоохоронцями, які забезпечують порядок.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що поліцейські оточили один з автомобілів з єврономерами на проїжджій частині вулиці Грушевського, власник якого включив аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини, тим самим ускладнивши рух дорогою.

В результаті між правоохоронцями та учасниками акції сталася штовханина. Одного з них співробітники поліції відвели за огорожу до будівлі парламенту, де знаходяться правоохоронці, проте туди не пускають мітингувальників.

Наразі близько 30 поліцейських перебувають біля автомобіля, через який сталася сутичка.

За заявами учасників акції, вони домагаються пролонгації до початку 2020 року права оформити авто з оплатою всіх податків і зборів.

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