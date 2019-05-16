Під Радою сталася сутичка між євробляхарями і поліцією
Сутичка біля будівлі Верховної Ради відбулася в четвер удень між учасниками акції власників автомобілів на єврономерах і правоохоронцями, які забезпечують порядок.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що поліцейські оточили один з автомобілів з єврономерами на проїжджій частині вулиці Грушевського, власник якого включив аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини, тим самим ускладнивши рух дорогою.
В результаті між правоохоронцями та учасниками акції сталася штовханина. Одного з них співробітники поліції відвели за огорожу до будівлі парламенту, де знаходяться правоохоронці, проте туди не пускають мітингувальників.
Наразі близько 30 поліцейських перебувають біля автомобіля, через який сталася сутичка.
За заявами учасників акції, вони домагаються пролонгації до початку 2020 року права оформити авто з оплатою всіх податків і зборів.
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
- З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
- Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
- Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.
- До 24 травня 2019 року родії можуть розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників або штрафуватимуть на 170 тис грн, або конфісковуватимуть транспортні засоби.