Под Радой произошла потасовка между евробляхерами и полицией

Потасовка у здания Верховной Рады произошла в четверг днем между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и правоохранителями, которые обеспечивают порядок.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что полицейские окружили один из автомобилей на проезжей части улицы Грушевского на еврономерах, владелец которого включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины, тем самым затруднив движение по автодороге.



В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Одного из них сотрудники полиции увели за ограждение к зданию парламента, где находятся правоохранители, однако туда не пускают митингующих.



В настоящее время около 30 полицейских находятся у автомобиля, возле которого произошла стычка.

По заявлениям участников акции, они добиваются пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов.

Напомним: