Под Радой произошла потасовка между евробляхерами и полицией
Потасовка у здания Верховной Рады произошла в четверг днем между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и правоохранителями, которые обеспечивают порядок.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что полицейские окружили один из автомобилей на проезжей части улицы Грушевского на еврономерах, владелец которого включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины, тем самым затруднив движение по автодороге.
В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Одного из них сотрудники полиции увели за ограждение к зданию парламента, где находятся правоохранители, однако туда не пускают митингующих.
В настоящее время около 30 полицейских находятся у автомобиля, возле которого произошла стычка.
По заявлениям участников акции, они добиваются пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
- С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
- Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
- После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.
- До 24 мая 2019 года водители могут растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев будут штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua