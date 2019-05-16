Под Радой произошла потасовка между евробляхерами и полицией

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Четверг, 16 мая 2019, 13:39

Потасовка у здания Верховной Рады произошла в четверг днем между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и правоохранителями, которые обеспечивают порядок.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что полицейские окружили один из автомобилей на проезжей части улицы Грушевского на еврономерах, владелец которого включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины, тем самым затруднив движение по автодороге.

В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Одного из них сотрудники полиции увели за ограждение к зданию парламента, где находятся правоохранители, однако туда не пускают митингующих.

В настоящее время около 30 полицейских находятся у автомобиля, возле которого произошла стычка.

 
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По заявлениям участников акции, они добиваются пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
  • С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
  • Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
  • После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.
  • До 24 мая 2019 года водители могут растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев будут штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.

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Темы: Киев авто акции полиция


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