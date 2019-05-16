Лукашенко чекає виборів з критикою

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Четвер, 16 травня 2019, 14:43

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна повинна нормально увійти в президентську і парламентську передвиборчу кампанію і не виключив, що буде критика з боку людей, але "це не критично".

Про це він сказав звертаючись в четвер до новопризначених керівників ряду місцевих виконкомів, передає його прес-служба.

Повідомляється, що він закликав місцеві органи влади організувати вибори на гідному рівні.

"Не забувайте - у нас два політичних роки (мова про майбутні в 2019-2020 роках парламентські і президентські вибори - ред.). Партії немає, яка б, як раніше (за часів Радянського Союзу - ред.) займалася політичними кампаніями. Доводиться вам займатися", - сказав Лукашенко.

"Треба, щоб це все було гідно. У нас сьогодні є все, щоб нормально увійти в передвиборні ці кампанії і нормально виглядати перед людьми. Не без критики. Люди завжди владу критикували і будуть критикувати, але це не критично", - вважає президент Білорусі.

Він попередив місцевих чиновників, щоб все було красиво і гідно і без претензій з боку людей і сусідів.

Нагадаємо:

  • Раніше Олександр Лукашенко закликав провести вибори в Білорусі "без дурі, без забору крові і стадіонів", натякаючи на передвиборчу кампанію в Україні.

Українська правда

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Теми: Лукашенко Білорусь вибори


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