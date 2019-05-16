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Лукашенко ждет выборов с критикой

Четверг, 16 мая 2019, 14:43

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна нормально войти в президентскую и парламентскую предвыборную кампанию и не исключил, что будет критика со стороны людей, но "это не критически".

Об этом он сказал обращаясь в четверг к вновь назначенным руководителям ряда местных исполкомов, передает его пресс-служба.

Сообщается, что он призвал местные органы власти организовать выборы на достойном уровне.

"Не забывайте - у нас два политических года (речь о предстоящих в 2019-2020 годах парламентских и президентских выборах. - ред.). Партии нет, которая бы, как раньше (во времена Советского Союза. - ред.), занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься", - сказал Лукашенко.

"Надо, чтобы это все было достойно. У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически", - считает президент Беларуси.

Он предупредил местных чиновником, чтобы все было красиво и достойно и без претензий со стороны людей и соседей.

Напомним:

  • Ранее Александр Лукашенко призвал провести выборы в Беларуси "без дури, без забора крови и стадионов", намекая на предвыборную кампанию в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборы
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