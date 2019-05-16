Під Радою євробляхар наїхав на поліцейського і погрожував порізати собі вени – НПУ

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Четвер, 16 травня 2019, 14:56

Під час сутички з активістами на єврономерах постраждав працівник поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського.

У поліції кажуть, що під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем. Аби вгамувати чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та "швидку". Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському.

Водія, який здійснив наїзд на правоохоронця, доставили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та відбирають пояснення.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Після проведення першочергової перевірки правоохоронці нададуть правову оцінку інциденту.

Українська правда

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