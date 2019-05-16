Под Радой евробляхер наехал на полицейского и угрожал порезать себе вены – НПУ

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Четверг, 16 мая 2019, 14:56

Во время столкновения с активистами на еврономерах пострадал работник полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.

В полиции говорят, что во время задержания правонарушитель угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы усмирить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ.

На место вызвали следственно-оперативную группу и "скорую". Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому.

Водителя, совершившего наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и берут объяснения.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

После проведения первоочередной проверки правоохранители предоставят правовую оценку инциденту.

Украинская правда

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