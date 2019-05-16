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Геращенко подала Порошенку заяву про звільнення

Четвер, 16 травня 2019, 15:43
Геращенко подала Порошенку заяву про звільнення

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.

Про це вона сказала під час презентації звіту про свою діяльність на посаді уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, передає "Укрінформ".

"Я подякувала президентові Порошенку за цю високу честь працювати в його команді протягом 5 років над цими важкими питаннями", - зазначила Геращенко.

 
фото з Facebook І.Геращенко

За її словами потрібне перезавантаження членів мінської групи, яке має стосуватися України, Росії та ОБСЄ.

"Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того, щоб допомогти сприяти у вирішення всіх тих питань, які будуть зараз перед ними стояти... Але очевидно, що має відбутися перезавантаження", - сказала Геращенко.

"І в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп і від України, і від Росії, і від ОБСЄ. Це моя позиція, це не позиція українського керівництва, я, як учасник мінських груп, вважаю, що перезавантаження має стосуватися всіх", - наголосила вона.

Політик додала, що від координаторів ОБСЄ Україна чекає активнішої позиції і зацікавлення не лише в процесі, а й в результаті.

 
фото з Facebook І.Геращенко

Пізніше у Facebook вона написала, що за останні 5 років багато зроблено.

"Особистий біль - кожен заручник, політв‘язнень, військовополонений, яких не вдалося витягти. Для мене ця проблематика стала частиною життя. Є й радість від зробленого, біль від невдач, є й певне внутрішнє вигорання, бо це психологічно непроста історія", - розповіла Геращенко. 

За її словами, теми миру, реінтеграція, допомога Донбасу і заручникам, боротьба з краіною-агресором, пролонгація санкцій проти РФ, підтримка української армії і надалі буде залишатися в центрі її уваги і підтримки, як політика і громадянина України, до повного звільнення Криму і Донбасу. 

Нагадаємо:

  • Представник президента в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко вела переговори щодо звільнення заручників, становлення тиші на Донбасі, розмінування, відновлення інфраструктури та інших питань.
  • Вона перебувала на посаді уповноваженого президента України щодо мирного врегулювання на Донбасі з червня 2014 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГеращенкоМінські угоди
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