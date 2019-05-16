Геращенко подала Порошенко заявление об увольнении

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

Об этом она сказала во время презентации отчета о своей деятельности на посту уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, передает "Укринформ".

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - отметила Геращенко.

ФОТО с FACEBOOK И.ГЕРАЩЕНКО

По ее словам требуется перезагрузка членов минской группы, которая должна касаться Украины, России и ОБСЕ.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействовать в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять... Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - сказала Геращенко.

"И в этом контексте я считаю, что важно обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп и от Украины, и от России, и от ОБСЕ. Это моя позиция, это не позиция украинского руководства, я, как участник минских групп, считаю, что перезагрузка должна касаться всех", - подчеркнула она.

Политик добавила, что от координаторов ОБСЕ Украина ждет более активной позиции и интерес не только к процессу, но и к результату.

ФОТО с FACEBOOK И.ГЕРАЩЕНКО

Позже в Facebook она написала, что за последние 5 лет многое сделано.

"Личная боль - каждый заложник, политузник, военнопленный, которых не удалось вернуть. Для меня эта проблематика стала частью жизни. И есть радость от сделанного, боль от неудач, есть и определенное внутреннее выгорание, потому что это психологически непростая история", - рассказала Геращенко.

По ее словам, темы мира, реинтеграция, помощь Донбассу и заложникам, борьба со страной-агрессором, пролонгация санкций против РФ, поддержка украинской армии и в дальнейшем будет оставаться в центре ее внимания и поддержки, как политика и гражданина Украины, до полного освобождения Крыма и Донбасса.

Напомним: