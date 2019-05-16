Лещенко піде судом на САП
Народний депутат Сергій Лещенко подає до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.
Про це він повідомив у Facebook у відповідь на відкриття кримінального провадження щодо нього.
"Я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності", - написав Лещенко.
Він назвав повідомлення йому про підозру "трагіфарсом".
"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія", - написав Лещенко.
Він закликав генерального прокурора Юрія Луценка негайно вносити подання до парламенту про зняття з нього депутатської недоторканості.
"Обирайте самі, по якій справі – по Манафорту, по квартирі, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка. Я тут, і я готовий голосувати", - підсумував Лещенко.
Нагадаємо:
- 16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.
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