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Лещенко піде судом на САП

Четвер, 16 травня 2019, 15:54

Народний депутат Сергій Лещенко подає до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.

Про це він повідомив у Facebook у відповідь на відкриття кримінального провадження щодо нього.

"Я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності", - написав Лещенко.

Він назвав повідомлення йому про підозру "трагіфарсом".

"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія", - написав Лещенко.

Він закликав генерального прокурора Юрія Луценка негайно вносити подання до парламенту про зняття з нього депутатської недоторканості.

"Обирайте самі, по якій справі – по Манафорту, по квартирі, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка. Я тут, і я готовий голосувати", - підсумував Лещенко.

Нагадаємо: 

  • 16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.

Українська правда
Теми: ЛещенкоАнтикорупційна прокуратурасуд
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