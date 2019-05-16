Лещенко пойдет судом на САП

Народный депутат Сергей Лещенко подает в суд на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства.

Об этом он сообщил в Facebook в ответ на открытие уголовного производства в отношении него.

"Я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко.

Он назвал сообщение ему о подозрении "трагифарсом".

"Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия", - написал Лещенко.

Он призвал генерального прокурора Юрия Луценко немедленно вносить представление в парламент о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Выбирайте сами, по какому делу – по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко. Я здесь, и я готов голосовать", - подытожил Лещенко.

Напомним: