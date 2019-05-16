Лещенко пойдет судом на САП

3171 просмотр
Четверг, 16 мая 2019, 15:54

Народный депутат Сергей Лещенко подает в суд на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства.

Об этом он сообщил в Facebook в ответ на открытие уголовного производства в отношении него.

"Я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко.

Он назвал сообщение ему о подозрении "трагифарсом".

"Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия", - написал Лещенко.

Он призвал генерального прокурора Юрия Луценко немедленно вносить представление в парламент о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Выбирайте сами, по какому делу – по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко. Я здесь, и я готов голосовать", - подытожил Лещенко.

Напомним: 

  • 16 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток народным депутатом Сергеем Лещенко.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Лещенко Антикоррупционная прокуратура суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках" 16 мая 2019, 15:23
Лещенко готов быть прикосновенным и идти на допрос 14 мая 2019, 17:35
Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия – Лещенко 14 мая 2019, 17:31
Все новости
Главные новости
Геращенко подала Порошенко заявление об увольнении
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"
Команда Зеленского зовет Кабмин на газовые консультации
Кого украинцы хотят видеть премьером: лидируют Тимошенко и Смешко
Все новости
Фото

Мир в каплях дождя

Опыт

Как бывший танкист стал уникальным кукольником

мнение

Откладывать на ребенка: когда начать и зачем это делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів