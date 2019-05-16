САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.

Як повідомляє САП, підставою нібито стали публікації у ЗМІ про купівлю Лещенком "елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані в якості неправомірної вигоди"..

"Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі", – заявляє САП.

З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурори Антикорупційної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара).

Сергія Лещенка викликали на допит.

Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво.

САП не уточнює, про публікації в якому виданні і якого періоду йдеться.

Лещенко назвав це "трагіфарсом" і вирішив подати позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.

Зазначимо, що 4 частина 368 статті ККУ визначає: "Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабар", або "умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабар з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів".

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