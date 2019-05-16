САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.
Як повідомляє САП, підставою нібито стали публікації у ЗМІ про купівлю Лещенком "елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані в якості неправомірної вигоди"..
"Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі", – заявляє САП.
З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурори Антикорупційної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара).
Сергія Лещенка викликали на допит.
Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво.
САП не уточнює, про публікації в якому виданні і якого періоду йдеться.
Лещенко назвав це "трагіфарсом" і вирішив подати позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.
Зазначимо, що 4 частина 368 статті ККУ визначає: "Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабар", або "умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабар з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів".
Нагадаємо:
- 14 травня генпрокурор Юрій Луценко обізвав нардепа Сергія Лещенка "політичним скунсом" нібито за вплив на вибори-2016 у США інформацією про "чорну бухгалтерію" партії Віктора Януковича за участю політтехнолога Пола Манафорта. Генпрокурор анонсував підозру Лещенку за розголошення даних досудового слідства у тій справі.
- Перед цим, 11 травня, адвокат нинішнього президента США Рудольф Джуліані назвав Лещенка "ворогом" Дональда Трампа і пов'язав із ним скасування свого візиту.
- А скандал із квартирою Сергія Лещенка почався ще у вересні 2016 року, коли Андрій Дзіндзя оприлюднив інформацію, що Лещенко придбав житло у центрі Києва.
- Лещенк пояснював, що кошти на квартиру склали: його заощадження, гроші його коханої Анастасії Топольського, а також дане в борг власником "Української правди" Олени Притули.
- САП уже реєструвала кримінальне провадження через квартиру Лещенка за статтею про незаконне збагачення (яка вже скасована) – справу закривали (і суд підтримував це) і поновлювали.
- Також ЗМІ публікували чутки про нібито причетність Лещенка до лобіювання інтересів бізнесмена Костянтина Григоришина.
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