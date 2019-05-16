САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"

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Четвер, 16 травня 2019, 15:23

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.

Як повідомляє САП, підставою нібито стали публікації у ЗМІ про купівлю Лещенком "елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані в якості неправомірної вигоди"..

"Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі", – заявляє САП.

З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурори Антикорупційної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України  (отримання хабара).

Сергія Лещенка викликали на допит.

Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво.

САП не уточнює, про публікації в якому виданні і якого періоду йдеться.

Лещенко назвав це "трагіфарсом" і вирішив подати позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності. 

Зазначимо, що 4 частина 368 статті ККУ визначає: "Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабар", або "умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабар з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів".

Нагадаємо:

  • 14 травня генпрокурор Юрій Луценко обізвав нардепа Сергія Лещенка "політичним скунсом" нібито за вплив на вибори-2016 у США інформацією про "чорну бухгалтерію" партії Віктора Януковича за участю політтехнолога Пола Манафорта. Генпрокурор анонсував підозру Лещенку за розголошення даних досудового слідства у тій справі.
  • Перед цим, 11 травня, адвокат нинішнього президента США Рудольф Джуліані назвав Лещенка "ворогом" Дональда Трампа і пов'язав із ним скасування свого візиту.
  • А скандал із квартирою Сергія Лещенка почався ще у вересні 2016 року, коли Андрій Дзіндзя оприлюднив інформацію, що Лещенко придбав житло у центрі Києва.
  • Лещенк пояснював, що кошти на квартиру склали: його заощадження, гроші його коханої Анастасії Топольського, а також дане в борг власником "Української правди" Олени Притули.
  • САП уже реєструвала кримінальне провадження через квартиру Лещенка за статтею про незаконне збагачення (яка вже скасована) – справу закривали (і суд підтримував це) і поновлювали.
  • Також ЗМІ публікували чутки про нібито причетність Лещенка до лобіювання інтересів бізнесмена Костянтина Григоришина.

УП, доповнено

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Теми: Лещенко Антикорупційна прокуратура НАБУ


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