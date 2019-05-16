На Донбасі загинув солдат

Внаслідок обстрілів бойовиків на сході України один військовослужбовець Операції об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Про це йдеться в зведенні ООС станом на 18.00 16 травня.

Відзначається, що на провокації противника підрозділи ООС сил дали адекватну відповідь і втрати противника наразі уточнюються.

Загалом від початку доби бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню.

"Збройні формування обстріляли позиції ООС з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Зокрема, бойовики вели вогонь поблизу Водяного, Новотроїцького, Кам'янки, Богданівки, Павлопіля та Новозванівки.

У відомстві стверджують, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.