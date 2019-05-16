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На Донбассе погиб солдат

Четверг, 16 мая 2019, 18:32
На Донбассе погиб солдат

Вследствие обстрелов боевиков на востоке Украины один военнослужащий Операции объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18.00 16 мая.

Отмечается, что на провокации противника подразделения ООС дали адекватный ответ и потери противника пока уточняются.

Всего с начала суток боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования обстреляли позиции ООС из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

В частности, боевики вели огонь вблизи Водяного, Новотроицкого, Каменки, Богдановки, Павлополя и Новозвановки.

В ведомстве утверждают, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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