Порошенко ввів в дію рішення РНБО про планування в оборонці
Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про організацію планування в секторі безпеки і оборони України.
Відповідний указ №225/2019 опублікований на сайті адміністрації президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
У документі зазначається, що РНБО вирішила провести: оборонний огляд, огляд громадської безпеки та цивільного захисту, огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів, огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та розвідувальних органів.
Водночас Кабінету Міністрів поручено до 30 серпня затвердити прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їх розподілом для складових сектору безпеки і оборони.
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