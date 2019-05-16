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Порошенко ввів в дію рішення РНБО про планування в оборонці

Четвер, 16 травня 2019, 20:04

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про організацію планування в секторі безпеки і оборони України.

Відповідний указ №225/2019 опублікований на сайті адміністрації президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

У документі зазначається, що РНБО вирішила провести: оборонний огляд, огляд громадської безпеки та цивільного захисту, огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів, огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та розвідувальних органів.

Водночас Кабінету Міністрів поручено до 30 серпня затвердити прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їх розподілом для складових сектору безпеки і оборони.

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Українська правда
Теми: ПорошенкоРНБО
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