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Порошенко ввел в действие решение СНБО о планировании в оборонке

Четверг, 16 мая 2019, 20:04

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №225 / 2019 опубликован на сайте администрации президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В документе отмечается, что СНБО решила провести: оборонительный обзор, обзор общественной безопасности и защиты, обзор состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов, обзор общегосударственной системы борьбы с терроризмом и разведывательных органов.

В то же время Кабинету Министров поручено до 30 августа утвердить прогнозные показатели расходов государственного бюджета на среднесрочную перспективу с ориентировочным их распределением для составляющих сектора безопасности и обороны.

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Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата.
  • 19 февраля президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСНБО
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