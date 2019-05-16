Порошенко ввел в действие решение СНБО о планировании в оборонке

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №225 / 2019 опубликован на сайте администрации президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В документе отмечается, что СНБО решила провести: оборонительный обзор, обзор общественной безопасности и защиты, обзор состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов, обзор общегосударственной системы борьбы с терроризмом и разведывательных органов.

В то же время Кабинету Министров поручено до 30 августа утвердить прогнозные показатели расходов государственного бюджета на среднесрочную перспективу с ориентировочным их распределением для составляющих сектора безопасности и обороны.

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