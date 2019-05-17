Двоє ведучих пішли з телеканалу "112 Україна". Кажуть, що через Медведчука

Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон повідомив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом "112 Україна".

Таку заяву він зробив у прямому ефірі "112 Україна", пише Укрінформ.

Він нагадав, що з 2017 року два рази на тиждень, у суботу та неділю, на телеканалі виходила його авторська програма "ГОРДОН", а щочетверга він був гостем програми "Вечірній прайм".

Гордон розповів, що його запросили вести програму гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і тодішній генпродюсер Сергій Логунов.

"Вони мене переконали, що це дуже цікаво, що це прекрасний канал, що буде повна свобода слова, буде здорово. Я ніколи не працював на "112-му каналі" і свої телевізійні програми завжди знімав безкоштовно. Я не заробляв грошей, між нами не було грошей, це була любов обопільна", – розповів Гордон про прихід на канал і умови співпраці.

Він зазначив, що насторожено поставився до інформації, що новим власником "112 Україна" став колишній глава Адміністрації Президента, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

"Я поставився до цього насторожено, але продовжував виходити на каналі, висловлюючи свою точку зору при повній свободі слова. Я хочу сказати, що ніхто ніколи на "112-му каналі" не говорив мені, що я повинен говорити та що я не повинен говорити", – сказав Гордон.

Але останнім часом, підкреслив він, на каналі "112 Україна", як і на NewsOne, Медведчук і його соратники займають дуже багато ефірного часу і пропагують ідеї "русского мира".

"Дуже багато людей, які пропагують ідеї "русского мира", ідеї, близькі Путіну, ідеї, які мені абсолютно чужі. Я є патріотом своєї країни, я люблю свою країну, я не люблю російське керівництво, не люблю тих, хто пропагує ідеї "русского мира", як це робить Медведчук. У мене немає до нього особистих претензій, я з ним не знайомий, я його бачив три рази в житті, але мені дуже погано тому, що я виходжу на каналі, де Медведчук та інші люди пропагують "русский мир", - заявив він.

Схожу заяву зробила й Олеся Бацман наприкінці прямого ефіру своєї авторської програми, яка вийшла після "Вечірнього прайму".

"Сьогоднішній ефір програми "Бацман" останній на 112-му каналі. Програма "Бацман" більше не буде виходити на 112-му. Річ у тім, що останнім часом Віктора Медведчука і тієї ідеології, кремлівської ідеології, яку він пропагує, стало занадто багато на каналі. І я не бачу для себе можливості продовжувати, продовжувати виходити на 112-му каналі. Подробиці ви зможете прочитати на моєму Фейсбуці та сайті "Гордон", - сказала Бацман.

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