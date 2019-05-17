Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое ведущих ушли с телеканала "112 Украина". Говорят, что из-за Медведчука

Пятница, 17 мая 2019, 01:15

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина".

Такое заявление он сделал в прямом эфире "112 Украина", пишет Укринформ.

Он напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, в субботу и воскресенье на телеканале выходила его авторская программа "ГОРДОН", а каждый четверг он был гостем программы "Вечерний прайм".

Гордон рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, будет полная свобода слова, будет здорово. Я никогда не работал на "112-м канале"и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная", - рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, выражая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никто никогда на "112-м канале" не говорил мне, что я должен говорить и что я не должен говорить", - сказал Гордон.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

"Очень много людей, которые пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир", - заявил он.

Похожее заявление сделала и Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы, которая вышла после "Вечернего прайма".

"Сегодняшний эфир программы "Бацман" последний на 112-м канале. Программа "Бацман" больше не будет выходить на 112-м. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на 112-м канале. Подробности вы сможете прочитать на моем Фейсбуке и сайте "Гордон", - сказала Бацман.

Напоминаем:

  • Телеканал "112 Украина" был создан в 2012-2013 годах еще при президентстве Виктора Януковича. В августе 2018 года стало известно, что лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук приобрел этот телеканал. По документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: