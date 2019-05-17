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Війна на сході: 13 обстрілів, загинув один боєць ООС

П'ятниця, 17 травня 2019, 07:36

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;
  • з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Опитне;
  • тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;
  • з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища Кам’янка;
  • двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Павлопіль;
  • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;
  • двічі зі стрілецької зброї – в районі міста Мар’їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

  • з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Золоте-4;
  • з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох поранено.

Станом на 7:00 17 травня ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСбойові дії
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