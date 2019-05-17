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Война на востоке: 13 обстрелов, погиб один боец ​​ООС

Пятница, 17 мая 2019, 07:36

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;
  • из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Опытное;
  • трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;
  • из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка;
  • дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Павлополь;
  • из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;
  • дважды из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

  • из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Золотое-4;
  • из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 16 мая один оккупант был уничтожен, четверо ранены.

По состоянию на 7:00 17 мая враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил ответ, потери врага уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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