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Порошенко прийняв відставку Єлісєєва

П'ятниця, 17 травня 2019, 08:56

Президент Петро Порошенко прийняв відставку Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.

Про це йдеться в указі глави держави від 16 травня.

Єлісєєв у ефірі телеканалу "Прямий" розповів, що сам подав прохання про відставку, бо хоче "очистити простір для нової команди" і за крісло не тримається.

"Це нормальна європейська практика. Ви знаєте, я європеєць, багато років працював за кордоном – у Франції, у Нью-Йорку і в Бельгії 9 років. Я прихильник європейської демократичної традиції", – сказав він.

"Прийшла нова команда. Нехай заходить нова команда, нехай зробить краще, ніж це було. Ми тільки будемо аплодувати", – додав уже колишній заступник голови АП.

Нагадаємо:

  • Раніше про відставку Костянтина Єлісєєва з АП повідомляли джерела.
  • Єлісєєва призначили на посаду заступника голови Адміністрації президента у липні 2015 року, в адміністрації Порошенка він курував зовнішню політику.
  • До цього призначення Єлісєєв упродовж 5 років був послом України при Євросоюзі.
  • 10 травня Порошенко нагородив Єлісєєва орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Адміністрація президентакадри
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