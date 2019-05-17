Порошенко прийняв відставку Єлісєєва
Президент Петро Порошенко прийняв відставку Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.
Про це йдеться в указі глави держави від 16 травня.
Єлісєєв у ефірі телеканалу "Прямий" розповів, що сам подав прохання про відставку, бо хоче "очистити простір для нової команди" і за крісло не тримається.
"Це нормальна європейська практика. Ви знаєте, я європеєць, багато років працював за кордоном – у Франції, у Нью-Йорку і в Бельгії 9 років. Я прихильник європейської демократичної традиції", – сказав він.
"Прийшла нова команда. Нехай заходить нова команда, нехай зробить краще, ніж це було. Ми тільки будемо аплодувати", – додав уже колишній заступник голови АП.
Нагадаємо:
- Раніше про відставку Костянтина Єлісєєва з АП повідомляли джерела.
- Єлісєєва призначили на посаду заступника голови Адміністрації президента у липні 2015 року, в адміністрації Порошенка він курував зовнішню політику.
- До цього призначення Єлісєєв упродовж 5 років був послом України при Євросоюзі.
- 10 травня Порошенко нагородив Єлісєєва орденом "За заслуги" ІІ ступеня.
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