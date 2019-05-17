Порошенко принял отставку Елисеева

1468 просмотров
Пятница, 17 мая 2019, 08:56

Президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом говорится в указе главы государства от 16 мая.

Елисеев в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что сам подал прошение об отставке, потому что хочет "очистить пространство для новой команды" и за кресло не держится.

"Это нормальная европейская практика. Вы знаете, я европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии 9 лет. Я сторонник европейской демократической традиции", – сказал он.

"Пришла новая команда. Пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только поаплодируем", – добавил уже бывший заместитель главы АП.

Напомним:

  • Ранее об отставке Константина Елисеева из АП сообщали источники.
  • Елисеева назначили на должность заместителя главы Администрации президента в июле 2015 года, в администрации Порошенко он курировал внешнюю политику.
  • До этого назначения Елисеев течение 5 лет был послом Украины при Евросоюзе.
  • 10 мая Порошенко наградил Елисеева орденом "За заслуги" II степени.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Администрация президента кадры


powered by lun.ua
Материалы по теме
Заместитель главы АП подал в отставку – источник 16 мая 2019, 16:46
Скандал с орденом от Порошенко: в АП списали на ошибку 14 мая 2019, 13:05
Порошенко уволил заместителя главы своей администрации 11 мая 2019, 22:01
Все новости
Главные новости
Советник Зеленского о возможном роспуске Рады: на нарушение закона никто идти не будет
США расширили санкционный список россиян
Коломойский прилетел в Киев - "Схемы"
Рада отложила введение штрафов за евробляхи до Дня независимости
Все новости
Фото

Мир в каплях дождя

мнение

Откладывать на ребенка: когда начать и зачем это делать

Фото

Фантастические 3D картины, выполненные карандашом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів