Порошенко принял отставку Елисеева
Президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.
Об этом говорится в указе главы государства от 16 мая.
Елисеев в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что сам подал прошение об отставке, потому что хочет "очистить пространство для новой команды" и за кресло не держится.
"Это нормальная европейская практика. Вы знаете, я европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии 9 лет. Я сторонник европейской демократической традиции", – сказал он.
"Пришла новая команда. Пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только поаплодируем", – добавил уже бывший заместитель главы АП.
Напомним:
- Ранее об отставке Константина Елисеева из АП сообщали источники.
- Елисеева назначили на должность заместителя главы Администрации президента в июле 2015 года, в администрации Порошенко он курировал внешнюю политику.
- До этого назначения Елисеев течение 5 лет был послом Украины при Евросоюзе.
- 10 мая Порошенко наградил Елисеева орденом "За заслуги" II степени.
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