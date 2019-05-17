Порошенко принял отставку Елисеева

Президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом говорится в указе главы государства от 16 мая.

Елисеев в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что сам подал прошение об отставке, потому что хочет "очистить пространство для новой команды" и за кресло не держится.

"Это нормальная европейская практика. Вы знаете, я европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии 9 лет. Я сторонник европейской демократической традиции", – сказал он.

"Пришла новая команда. Пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только поаплодируем", – добавил уже бывший заместитель главы АП.

Напомним: