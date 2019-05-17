Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко принял отставку Елисеева

Пятница, 17 мая 2019, 08:56

Президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом говорится в указе главы государства от 16 мая.

Елисеев в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что сам подал прошение об отставке, потому что хочет "очистить пространство для новой команды" и за кресло не держится.

"Это нормальная европейская практика. Вы знаете, я европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии 9 лет. Я сторонник европейской демократической традиции", – сказал он.

"Пришла новая команда. Пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только поаплодируем", – добавил уже бывший заместитель главы АП.

Напомним:

  • Ранее об отставке Константина Елисеева из АП сообщали источники.
  • Елисеева назначили на должность заместителя главы Администрации президента в июле 2015 года, в администрации Порошенко он курировал внешнюю политику.
  • До этого назначения Елисеев течение 5 лет был послом Украины при Евросоюзе.
  • 10 мая Порошенко наградил Елисеева орденом "За заслуги" II степени.

Темы: Администрация президентакадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Администрация президента
Венедиктова говорит, что Банковая при Порошенко "играла ключевую роль" в схеме Медведчука
После крыла президента. Как складывалась карьера предшественников Ермака
Компании Косюка оплачивали американских лоббистов для Порошенко – Kyiv Post
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: