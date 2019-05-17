Порошенко створив оргкомітет для інавгурації Зеленського
П'ятий президент України Петро Порошенко створив організаційний комітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією свого наступника Володимира Зеленського.
Відповідний указ датований 16 травня і оприлюднений на сайті президента.
"З метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України, постановляю утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України", – йдеться в документі.
До оргкомітету увійшли 16 осіб, троє з яких – представники Зеленського:
Боднар Петро – перший заступник керівника апарату Верховної Ради – керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою);
Дніпров Олексій – керівник апарату Адміністрації президента, співголова оргкомітету;
Богдан Андрій – представник новообраного президента;
Гелетей Валерій – начальник Управління державної охорони;
Гресько Юрій – перший заступник голови Державної прикордонної служби;
Клімкін Павло – міністр закордонних справ;
Кличко Віталій – голова Київської міської державної адміністрації;
Колесник Ігор – перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;
Куцик Іван – керівник Державного управління справами;
Мельник Ярослав – керівник Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента;
Наливайко Олег – голова Державного комітету телебачення і радіомовлення;
Нищук Євген – міністр культури;
Попов Роман – начальник Управління протоколу секретаріату Кабінету міністрів";
Тимошенко Кирило – представник новообраного президента Зеленського;
Шефір Сергій – представник новообраного президента;
Яровий Сергій – перший заступник міністра внутрішніх справ.
Оргкомітет має у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України.
МЗС має запросити іноземних делегацій на 20 травня, МВС – забезпечити громадський порядок; Кабмін і ДУС – забезпечити фінансово й матеріально-технічно всі заходи.
Держкомтелебачення має забезпечити широке висвітлення інаугурації у ЗМІ.
Речник Порошенка Святослав Цеголко назвав цей указ президента "ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".
Указ Президента Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації новообраного Президента Зеленського - це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці. До речі,... https://t.co/QvtV5so5YA— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 травня 2019 р.
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський здобув перемогу у Петра Порошенка у другому турів виборів президента 21 квітня.
- 16 травня Верховна Рада призначила інаугурацію Зеленського як президента на 20 травня, хоча він вимагав, аби врочистості пройшли у неділю 19 травня.