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Порошенко створив оргкомітет для інавгурації Зеленського

П'ятниця, 17 травня 2019, 09:21
Порошенко створив оргкомітет для інавгурації Зеленського

П'ятий президент України Петро Порошенко створив організаційний комітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією свого наступника Володимира Зеленського.

Відповідний указ датований 16 травня і оприлюднений на сайті президента.

"З метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України, постановляю утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України", – йдеться в документі.

До оргкомітету увійшли 16 осіб, троє з яких – представники Зеленського:

Боднар Петро – перший заступник керівника апарату Верховної Ради – керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою);

Дніпров Олексій – керівник апарату Адміністрації президента, співголова оргкомітету;

Богдан Андрій – представник новообраного президента;

Гелетей Валерій – начальник Управління державної охорони;

Гресько Юрій – перший заступник голови Державної прикордонної служби;

Клімкін Павло – міністр закордонних справ;

Кличко Віталій – голова Київської міської державної адміністрації;

Колесник Ігор – перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

Куцик Іван – керівник Державного управління справами;

Мельник Ярослав – керівник Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента;

Наливайко Олег – голова Державного комітету телебачення і радіомовлення;

Нищук Євген – міністр культури;

Попов Роман – начальник Управління протоколу секретаріату Кабінету міністрів";

Тимошенко Кирило – представник новообраного президента Зеленського;

Шефір Сергій – представник новообраного президента;

Яровий Сергій – перший заступник міністра внутрішніх справ.

Оргкомітет має у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України.

МЗС має запросити іноземних делегацій на 20 травня, МВС – забезпечити громадський порядок; Кабмін і ДУС – забезпечити фінансово й матеріально-технічно всі заходи.

Держкомтелебачення має забезпечити широке висвітлення інаугурації у ЗМІ.

Речник Порошенка Святослав Цеголко назвав цей указ президента "ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський здобув перемогу у Петра Порошенка у другому турів виборів президента 21 квітня.
  • 16 травня Верховна Рада призначила інаугурацію Зеленського як президента на 20 травня, хоча він вимагав, аби врочистості пройшли у неділю 19 травня.  

"Українська правда" у Threads

Теми: інавгураціяПорошенкоЗеленськийпрезидент
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