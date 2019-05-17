Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского
Пятый президент Украины Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника Владимира Зеленского.
Соответствующий указ датирован 16 мая и обнародован на сайте президента.
"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю создать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", – говорится в документе.
В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:
Боднар Петр – первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады – управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (с согласия);
Днепров Алексей – руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета;
Богдан Андрей – представитель новоизбранного президента;
Гелетей Валерий – начальник Управления государственной охраны;
Гресько Юрий – первый заместитель главы Государственной пограничной службы;
Климкин Павел – министр иностранных дел;
Кличко Виталий – глава Киевской городской государственной администрации;
Колесник Игорь – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
Куцик Иван – руководитель Государственного управления делами;
Мельник Ярослав – руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента;
Наливайко Олег – глава Государственного комитета телевидения и радиовещания;
Нищук Евгений – министр культуры;
Попов Роман – начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров;
Тимошенко Кирилл – представитель новоизбранного президента Зеленского;
Шефир Сергей – представитель новоизбранного президента;
Яровой Сергей – первый заместитель министра внутренних дел.
Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
МИД должен пригласить представителей иностранных делегаций на 20 мая, МВД – обеспечить общественный порядок; Кабмин и ГУД – обеспечить финансово и материально-технически все мероприятия.
Госкомтелевидения должно обеспечить широкое освещение инаугурации в СМИ.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал этот указ президента "еще одним признаком цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".
Указ Президента Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації новообраного Президента Зеленського - це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці. До речі,... https://t.co/QvtV5so5YA— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 травня 2019 р.
Напомним:
- Владимир Зеленский одержал победу у Петра Порошенко во втором туре выборов президента 21 апреля.
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского как президента на 20 мая, хотя он требовал, чтобы торжества прошли в воскресенье 19 мая.