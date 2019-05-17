Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника Владимира Зеленского.

Соответствующий указ датирован 16 мая и обнародован на сайте президента.

"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю создать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", – говорится в документе.

В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:

Боднар Петр – первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады – управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (с согласия);

Днепров Алексей – руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета;

Богдан Андрей – представитель новоизбранного президента;

Гелетей Валерий – начальник Управления государственной охраны;

Гресько Юрий – первый заместитель главы Государственной пограничной службы;

Климкин Павел – министр иностранных дел;

Кличко Виталий – глава Киевской городской государственной администрации;

Колесник Игорь – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Куцик Иван – руководитель Государственного управления делами;

Мельник Ярослав – руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента;

Наливайко Олег – глава Государственного комитета телевидения и радиовещания;

Нищук Евгений – министр культуры;

Попов Роман – начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров;

Тимошенко Кирилл – представитель новоизбранного президента Зеленского;

Шефир Сергей – представитель новоизбранного президента;

Яровой Сергей – первый заместитель министра внутренних дел.

Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

МИД должен пригласить представителей иностранных делегаций на 20 мая, МВД – обеспечить общественный порядок; Кабмин и ГУД – обеспечить финансово и материально-технически все мероприятия.

Госкомтелевидения должно обеспечить широкое освещение инаугурации в СМИ.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал этот указ президента "еще одним признаком цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".

Указ Президента Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації новообраного Президента Зеленського - це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці. До речі,... https://t.co/QvtV5so5YA — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 травня 2019 р.

Напомним: