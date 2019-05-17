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Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Пятница, 17 мая 2019, 09:21
Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника Владимира Зеленского.

Соответствующий указ датирован 16 мая и обнародован на сайте президента.

"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю создать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", – говорится в документе.

В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:

Боднар Петр – первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады – управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (с согласия);

Днепров Алексей – руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета;

Богдан Андрей – представитель новоизбранного президента;

Гелетей Валерий – начальник Управления государственной охраны;

Гресько Юрий – первый заместитель главы Государственной пограничной службы;

Климкин Павел – министр иностранных дел;

Кличко Виталий – глава Киевской городской государственной администрации;

Колесник Игорь – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Куцик Иван – руководитель Государственного управления делами;

Мельник Ярослав – руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента;

Наливайко Олег – глава Государственного комитета телевидения и радиовещания;

Нищук Евгений – министр культуры;

Попов Роман – начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров;

Тимошенко Кирилл – представитель новоизбранного президента Зеленского;

Шефир Сергей – представитель новоизбранного президента;

Яровой Сергей – первый заместитель министра внутренних дел.

Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

МИД должен пригласить представителей иностранных делегаций на 20 мая, МВД – обеспечить общественный порядок; Кабмин и ГУД – обеспечить финансово и материально-технически все мероприятия.

Госкомтелевидения должно обеспечить широкое освещение инаугурации в СМИ.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал этот указ президента "еще одним признаком цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".

Напомним:

  • Владимир Зеленский одержал победу у Петра Порошенко во втором туре выборов президента 21 апреля.
  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского как президента на 20 мая, хотя он требовал, чтобы торжества прошли в воскресенье 19 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: инаугурацияПорошенкоЗеленскийпрезидент
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