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Коаліція припинила існування – розпуск Ради неможливий

П'ятниця, 17 травня 2019, 10:13
Коаліція припинила існування – розпуск Ради неможливий

Фракція "Народний фронт" виходить із парламентської коаліції з 17 травня, на формування нової коаліції відводиться 30 днів.

Про це заявив лідер фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту у п'ятницю.

За його словами,  нові обставини вимагають максимальної консолідації сил. Новий президент, новий парламент, нова коаліція.

Він зазначив, що стара коаліція виконала своє завдання і за останні 5 років цей парламент і влада провели більше змін у країні, ніж за попередні роки і наразі треба залучити всі сили державницького формування і новообраного президента для формування успішної країни.

"Саме тому ми заявляємо про вихід із діючої коаліції. Припинення її діяльності з 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним", - заявив Бурбак.

"Відповідно до Конституції, впродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція. "Народний фронт" закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди, з новим планом дій. На основі цього плану має об'єднатися нова більшість", - додав він.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що протягом наступних півроку українці очікують від новообраного президента і парламенту рішучих кроків, дій і змін.

Він додав, що за цей час парламент разом з президентом мають внести зміни до Конституції щодо скорочення кількості депутатів Верховної Ради, одночасне зняття імунітету з президента, депутатів та суддів, чіткого розподілу відповідальності між гілками влади, ліквідації державних обладміністрацій, завершення процесу децентралізації, ухвалення нового закону про народне волевиявлення закону, про референдум всіх рівнів, запровадження інституту імпічменту та інші.

"Ми готові розглянути всі ініціативи нового президента, у тому числі його кадрові подання, внесені у відповідності до Конституції України. Ми впевнені, що новообраний президент запропонує нові рішучі кроки для змін в Україні і продемонструє високі стандарти співпраці з суспільством, Верховною Радою, урядом і прем'єр-міністром", - сказав нардеп.

"Відповідно до Конституції, у парламенті формується нова коаліція, тому парламент працює до чергових виборів, 27 жовтня 2019 року. Уряд і прем'єр-міністр працюють до обрання нового скликання Верховної Ради", - заявив Бурбак, додавши, що передав відповідну заяву спікеру парламенту Андрію Парубію.

У свою чергу Парубій заявив, що це "сумна новина".

"Повідомляю, що від сьогодні парламентська коаліція "Європейська Україна" у парламенті 8 скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень частини сьомої, статті 83 Конституції України протягом одного місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді має бути сформована нова коаліція", - сказав голова Ради.

Він закликав представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції

"І давайте визнаємо, що це була хороша коаліція. Вітаю всіх зі спільною роботою", - додав Парубій.

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Нагадаємо:

  • Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
  • Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
  • Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
  • Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадакоаліціяНародний фронт
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