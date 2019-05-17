Коалиция прекратила существование - роспуск Рады невозможен

Фракция "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции с 17 мая, на формирование новой коалиции отводится 30 дней.

Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак с трибуны парламента в пятницу.

По его словам, новые обстоятельства требуют максимальной консолидации сил: новый президент, новый парламент, новая коалиция.

Бурбак отметил, что старая коалиция выполнила свою задачу и за последние 5 лет этот парламент и власти провели больше изменений в стране, чем в предыдущие годы и теперь надо привлечь все силы государственного формирования и новоизбранного президента для формирования успешной страны.

"Именно поэтому мы заявляем о выходе из действующей коалиции. Прекращение ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новым порядком дня", - заявил Бурбак.

"Согласно Конституции, в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция. "Народный фронт" призывает фракции государственной идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения, с новым планом действий. На основе этого плана должно объединиться новое большинство", - добавил он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в ближайшие полгода украинцы ожидают от новоизбранного президента и парламента решительных шагов, действий и изменений.

Он добавил, что за это время парламент вместе с президентом должны внести изменения в Конституцию относительно сокращения количества депутатов Верховной Рады, одновременное снятие иммунитета с президента, депутатов и судей, четкого распределения ответственности между ветвями власти, ликвидации государственных обладминистраций, завершение процесса децентрализации, принятие нового закона о народном волеизъявлении, закона о референдуме всех уровней, введение института импичмента и прочее.

"Мы готовы рассмотреть все инициативы нового президента, в том числе его кадровые представления, внесенные в соответствии с Конституцией Украины. Мы уверены, что новоизбранный президент предложит новые решительные шаги для изменений в Украине и продемонстрирует высокие стандарты сотрудничества с обществом, Верховной Радой, правительством и премьер-министром", - сказал нардеп.

"Согласно Конституции, в парламенте формируется новая коалиция, поэтому парламент работает до очередных выборов, 27 октября 2019 года. Правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва Верховной Рады", - заявил Бурбак, добавив, что передал соответствующее заявление спикеру парламента Андрею Парубию.

В свою очередь Парубий заявил, что это "грустная новость".

"Сообщаю, что с сегодняшнего дня парламентская коалиция "Европейская Украина" в парламенте 8 созыва прекратила свою деятельность. В соответствии с положениями части седьмой, статьи 83 Конституции Украины в течение одного месяца с сегодня, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде должна быть сформирована новая коалиция", - сказал председатель Рады.

Он призвал представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции

"И давайте признаем, что это была хорошая коалиция. Поздравляю всех с совместной работой", - добавил Парубий.

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Напомним: