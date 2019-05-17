У Зеленського прокоментували розвал коаліції
У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.
Про це в коментарі "Українській правді" розповів радник Зеленського Дмитро Разумков.
"Хіба вона (коаліція – УП) була?", - відреагував Разумков на питання про розпад коаліції.
За його словами, "маємо те, що маємо" і команда президента сподівається на злагоджену і ефективну роботу ВР до осінніх виборів.
Разумков додав, що висловлює власну позицію і позицію нардепів, які в розмові з ним підтверджували, що фактично коаліції немає.
Водночас він наголосив, що не вповноважений коментувати юридичну складову розпаду більшості у ВР.
Представник команди Зеленського запевнив, що "ситуація 17 травня нічим не відрізняється від ситуації 15 травня".
У прес-службі новообраного президента вважають, що "коаліції не існує вже три роки – з того часу, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії Олега Ляшка".
"Нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - повідомили у Зеленського.
Нагадаємо:
- У п’ятницю фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
- Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
- Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
- Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
- Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua