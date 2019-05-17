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У Зеленського прокоментували розвал коаліції

П'ятниця, 17 травня 2019, 13:05
У Зеленського прокоментували розвал коаліції

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів радник Зеленського Дмитро Разумков.

"Хіба вона (коаліція – УП) була?", - відреагував Разумков на питання про розпад коаліції.

За його словами, "маємо те, що маємо" і команда президента сподівається на злагоджену і ефективну роботу ВР до осінніх виборів.

Разумков додав, що висловлює власну позицію і позицію нардепів, які в розмові з ним підтверджували, що фактично коаліції немає.

Водночас він наголосив, що не вповноважений коментувати юридичну складову розпаду більшості у ВР.

Представник команди Зеленського запевнив, що "ситуація 17 травня нічим не відрізняється від ситуації 15 травня".

У прес-службі новообраного президента вважають, що "коаліції не існує вже три роки – з того часу, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії Олега Ляшка".

"Нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - повідомили у Зеленського.

Нагадаємо:

  • У п’ятницю фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
  • Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
  • Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
  • Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
  • Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВерховна Радакоаліціяпрезидент
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