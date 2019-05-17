У Зеленского прокомментировали развал коалиции

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако все еще надеются на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Разве она (коалиция - УП) была?", - отреагировал Разумков, на вопрос о распаде коалиции.

По его словам, "имеем то, что имеем" и команда президента надеется на слаженную и эффективную работу ВР до осенних выборов.

Разумков добавил, что выражает свою позицию и позицию нардепов, которые в разговоре с ним подтверждали, что фактически коалиции нет.

В то же время он отметил, что не уполномочен комментировать юридическую составляющую распада большинства в ВР.

Представитель команды Зеленского заверил, что "ситуация 17 мая ничем не отличается от ситуации 15 мая".

В пресс-службе новоизбранного президента считают, что "коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомич", "Батькивщины" и Радикальная партия Олега Ляшко".

"Нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутаты безразличны к людям, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили у Зеленского.

Напомним: