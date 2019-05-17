У Зеленского прокомментировали развал коалиции

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Пятница, 17 мая 2019, 13:05

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако все еще надеются на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Разве она (коалиция - УП) была?", - отреагировал Разумков, на вопрос о распаде коалиции.

По его словам, "имеем то, что имеем" и команда президента надеется на слаженную и эффективную работу ВР до осенних выборов.

Разумков добавил, что выражает свою позицию и позицию нардепов,  которые в разговоре с ним подтверждали, что фактически коалиции нет.

В то же время он отметил, что не уполномочен комментировать юридическую составляющую распада большинства в ВР.

Представитель команды Зеленского заверил, что "ситуация 17 мая ничем не отличается от ситуации 15 мая".

В пресс-службе новоизбранного президента считают, что "коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомич", "Батькивщины" и Радикальная партия Олега Ляшко".

"Нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутаты безразличны к людям, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили у Зеленского.

Напомним:

  • В пятницу фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента на основании отсутствии коалиции.
  • Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
  • Также сообщалось, что если будет распущена коалиция, то новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.
  • Владимир Зеленский вступит в обязанности президента 20 мая.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада коалиция президент


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