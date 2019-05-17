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У Київ прийшло літо

П'ятниця, 17 травня 2019, 13:31

Кліматологи кажуть, що до Києва завітало метеорологічне літо.

Про це повідомляє 2 травня сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 13 травня перевищує +15,0°С, що знаменує початок метеорологічного літа.

Отже метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, закінчилась. Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму.

Зазначається, що цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.

Найраніше за 139 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Нагадаємо:

  • Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
  • У квітні в столиці було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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