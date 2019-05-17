У Київ прийшло літо
Кліматологи кажуть, що до Києва завітало метеорологічне літо.
Про це повідомляє 2 травня сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 13 травня перевищує +15,0°С, що знаменує початок метеорологічного літа.
Отже метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, закінчилась. Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму.
Зазначається, що цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
Найраніше за 139 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – у 1990 і 2001 роках – 7 червня.
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