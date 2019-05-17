В Киев пришло лето

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Пятница, 17 мая 2019, 13:31

Климатологи говорят, что в Киев пришло метеорологическое лето.

Об этом сообщает 2 мая сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 13 мая превышает +15,0° С, что знаменует начало метеорологического лета.

Итак метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, закончилась. Она почти на неделю оказалась дольше климатической нормы, говорят климатологи.

Отмечается также, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей.

Раньше всего за 139 лет наблюдения оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

Напомним:

  • Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за 139 лет.
  • В апреле в столице было 8 дней заморозков и неделя летнего тепла.

Украинская правда

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Темы: погода


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