В Киев пришло лето
Климатологи говорят, что в Киев пришло метеорологическое лето.
Об этом сообщает 2 мая сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 13 мая превышает +15,0° С, что знаменует начало метеорологического лета.
Итак метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, закончилась. Она почти на неделю оказалась дольше климатической нормы, говорят климатологи.
Отмечается также, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей.
Раньше всего за 139 лет наблюдения оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.
Напомним:
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