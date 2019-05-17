Путін лякає "новітньою зброєю з фантастичних оповідань"

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П'ятниця, 17 травня 2019, 15:21

Президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність створення лазерної зброї, яка ще недавно зустрічалася в фантастичних оповіданнях і яка повинна зробити російську армію №1 у ХХI столітті.

Про це він сказав на нараді з керівництвом Міноборони Росії і керівниками підприємств оборонного комплексу, передає ТАСС.

"Обговоримо роботу над системами лазерного зброї з використанням вітчизняної оптики і високочутливої ​​оптоелектроніки, включаючи типи зброї, які ще недавно, якщо по-чесному сказати, ми це розуміємо, зустрічалися тільки в фантастичних оповіданнях, - сказав Путін.

Він додав, що має на увазі бойові лазерні комплекси тактичного рівня.

За його словами, своєчасна реалізація таких видів зброї вкрай важлива, тому що саме вони в найближчі десятиліття, "практично на все ХХI століття" визначать бойовий потенціал російської армії і флоту.

Також Путін наголосив на необхідності реалізації програми "Перспективна морська електроенергетика" і підкреслив, що усі ці напрацювання будуть використані.

Крім того він доручив розглянути результати військовий експлуатації новітньої техніки, включаючи лазерну зброю "Пересвєт" і гіперзвукової комплекс "Кинджал".

Нагадаємо:

  • У грудні 2018 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має новітню зброю, аналогів якого немає в світі, і яке змусить задуматися тих, хто "звик до мілітаристської риториці".

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Теми: Путін Росія зброя


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