Путин пугает "новейшим оружием из фантастических рассказов"

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Пятница, 17 мая 2019, 15:21

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания лазерного оружия, которое еще недавно встречалось в фантастических рассказах и которое должно сделать  российскую армию №1 в ХХI веке.

Об этом он сказал на совещании с руководством Минобороны России и руководителей  предприятий оборонного комплекса, передает ТАСС.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах, - сказал Путин.

Он добавил, что имеет в виду  боевые лазерные комплексы тактического уровня.

По его словам, своевременная реализация таких видов оружия крайне важна, потому что именно они в ближайшие десятилетия, "практически на весь ХХI век" определят боевой потенциал российской армии и флота.

Также Путин отметил необходимость реализации программы "Перспективная морская электроэнергетика" и подчеркнул, что в все эти наработки будут использованы.

Кроме того он поручил рассмотреть результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Напомним:

  • В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет новейшее оружие, аналогов которого нет в мире, и которое заставит задуматься тех, кто "привык к милитаристской риторике".

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Темы: Путин Росcия оружие


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