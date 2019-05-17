Путин пугает "новейшим оружием из фантастических рассказов"

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания лазерного оружия, которое еще недавно встречалось в фантастических рассказах и которое должно сделать российскую армию №1 в ХХI веке.

Об этом он сказал на совещании с руководством Минобороны России и руководителей предприятий оборонного комплекса, передает ТАСС.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах, - сказал Путин.

Он добавил, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.

По его словам, своевременная реализация таких видов оружия крайне важна, потому что именно они в ближайшие десятилетия, "практически на весь ХХI век" определят боевой потенциал российской армии и флота.

Также Путин отметил необходимость реализации программы "Перспективная морская электроэнергетика" и подчеркнул, что в все эти наработки будут использованы.

Кроме того он поручил рассмотреть результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Напомним: