Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником – Луценко

П'ятниця, 17 травня 2019, 16:06

Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

Про це у Facebook 17 травня повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови Державної служби зайнятості України В.Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення", - написав він. 

 

За його словами, під контролем правоохоронців шахраї отримали майже півмільйона гривень.

Загалом правоохоронці затримали трьох осіб на чолі з Ярошенком.

"17 травня, під час передачі чергового хабара в сумі 480 тисяч гривень, члени групи затримані", - повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

 

Шахрайські дії посадовців тривали майже 6 місяців і завдали збитків у 500 тисяч грн.

Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу.

 

Ярошенко з 2014 по 2016 рр. був заступником Міністра соціальної політики. Він з серпня 2016 року виконує обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

 
Валерій Ярошенко

Також він має почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України" і нагороджений грамотою КМУ, орденом "За заслуги" III ступеня.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: