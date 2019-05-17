Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником – Луценко

60264 перегляди
П'ятниця, 17 травня 2019, 16:06

Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

Про це у Facebook 17 травня повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови Державної служби зайнятості України В.Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення", - написав він. 

 

За його словами, під контролем правоохоронців шахраї отримали майже півмільйона гривень.

Загалом правоохоронці затримали трьох осіб на чолі з Ярошенком.

"17 травня, під час передачі чергового хабара в сумі 480 тисяч гривень, члени групи затримані", - повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

 

Шахрайські дії посадовців тривали майже 6 місяців і завдали збитків у 500 тисяч грн.

Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу.

 

Ярошенко з 2014 по 2016 рр. був заступником Міністра соціальної політики. Він з серпня 2016 року виконує обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

 
Валерій Ярошенко

Також він має почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України" і нагороджений грамотою КМУ, орденом "За заслуги" III ступеня.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Луценко Генпрокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У БПП назвали умови участі в майбутній коаліції 17 травня 2019, 14:24
"Булава - не цукерка": у Порошенка дали 7 порад Зеленському 17 травня 2019, 13:07
Депутати збирають підписи за відставку Луценка 15 травня 2019, 14:25
Усі новини
Головні новини
Стало відомо, хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського
Коломойський розповів про свої плани на інавгурацію Зеленського
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще 6 осіб поранені
Зеленський запросив українців до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію
Усі новини
тест

Що ви знаєте про українську вишиванку?

їжа

7 причин, чому варто їсти яйця на сніданок

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити