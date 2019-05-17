Затримали банду корупціонерів на чолі з топ-чиновником – Луценко

Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

Про це у Facebook 17 травня повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

"Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі в.о. голови Державної служби зайнятості України В.Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення", - написав він.

За його словами, під контролем правоохоронців шахраї отримали майже півмільйона гривень.

Загалом правоохоронці затримали трьох осіб на чолі з Ярошенком.

"17 травня, під час передачі чергового хабара в сумі 480 тисяч гривень, члени групи затримані", - повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Шахрайські дії посадовців тривали майже 6 місяців і завдали збитків у 500 тисяч грн.

Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Ярошенко з 2014 по 2016 рр. був заступником Міністра соціальної політики. Він з серпня 2016 року виконує обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

Валерій Ярошенко

Також він має почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України" і нагороджений грамотою КМУ, орденом "За заслуги" III ступеня.