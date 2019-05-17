Задержали банду коррупционеров во главе с топ-чиновником – Луценко

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Пятница, 17 мая 2019, 16:06

Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя государственной службы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения.

Об этом в Facebook 17 мая сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.

 

По его словам, под контролем правоохранителей мошенники получили почти полмиллиона гривен.

Всего правоохранители задержали трех человек во главе с Ярошенко.

"17 мая, во время передачи очередной взятки в сумме 480 тысяч гривен, члены группы задержаны", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

 

Мошеннические действия должностных лиц продолжались почти 6 месяцев и нанесли ущерб в 500 тысяч грн.

Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

Ярошенко с 2014 по 2016 гг. был заместителем Министра социальной политики. Он с августа 2016 года исполнял обязанности председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата).

Валерий Ярошенко
Валерий Ярошенко

Также он имеет почетное звание "Заслуженный работник социальной сферы Украины" и награжден грамотой КМУ, орденом "За заслуги" III степени.

 

Украинская правда

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Темы: Луценко Генпрокуратура


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