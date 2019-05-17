Порошенко дав громадянство екс-депутату Держдуми і сестрі Сенцова
Президент Петро Порошенко дав громадянство України сестрі політв’язня Росії Олега Синцова Наталі Каплан і екс-депутату Держдуми РФ, бізнесмену Іллі Пономарьову.
Про це Каплан і Пономарьов повідомили у Facebook.
"Здійснилося! Я громадянка України!", - написала сестра Сенцова.
Пономарьов відзначив, що це означатиме новий етап у його житті і є великою честю.
"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України – Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю", - написав екс-депутат Держдуми РФ.
Пономарьов додав, що буде використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету „для зростання добробуту українців".
"Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії", - підсумував Пономарьов.
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Нагадаємо:
- Ілля Пономарьов був депутатом Держдуми РФ до 10 червня 2016 року, хоча ще в червні 2014 року виїхав із Росії до США.
- Він отримав посвідку на проживання в Україні 24 червня 2016 року.
- Пономарьов був єдиним російським депутатом, який голосував проти "приєднання" Криму до РФ у березні 2014 року.
- Під час свідчення в Оболонському суді Києва, де слухали справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Пономарьов розповів, що Путін особисто ухвалив рішення про анексію Криму в ніч на 23 лютого і що план захопити частину України виник у Путіна емоційно