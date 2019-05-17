Порошенко дав громадянство екс-депутату Держдуми і сестрі Сенцова

Президент Петро Порошенко дав громадянство України сестрі політв’язня Росії Олега Синцова Наталі Каплан і екс-депутату Держдуми РФ, бізнесмену Іллі Пономарьову.

Про це Каплан і Пономарьов повідомили у Facebook.

"Здійснилося! Я громадянка України!", - написала сестра Сенцова.

Пономарьов відзначив, що це означатиме новий етап у його житті і є великою честю.

"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України – Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю", - написав екс-депутат Держдуми РФ.

Пономарьов додав, що буде використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету „для зростання добробуту українців".

"Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії", - підсумував Пономарьов.

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