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Порошенко дал гражданство экс-депутату Госдумы и сестре Сенцова

Пятница, 17 мая 2019, 16:53

Президент Петр Порошенко дал гражданство Украины сестре политзаключенного России Олега Синцова Натали Каплан и экс-депутату Госдумы РФ, бизнесмену Илье Пономареву.

Об этом Каплан и Пономарев сообщили в Facebook.

"Свершилось! Я гражданка Украины", - написала сестра Сенцова.

Пономарев отметил, что это будет означать новый этап в его жизни и это большая честь.

"Наконец, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины – Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и это большая честь, и огромная ответственность", - написал экс-депутат Госдумы РФ.

Пономарев добавил, что будет использовать новый статус для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета "для роста благосостояния украинский".

"Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России", - подытожил Пономарев.

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Напомним:

  • Илья Пономарев был депутатом Госдумы РФ до 10 июня 2016 года, хотя еще в июне 2014 года выехал из России в США.
  • Он получил вид на жительство в Украине 24 июня 2016 года.
  • Пономарев был единственным российским депутатом, который голосовал против "присоединения" Крыма к РФ в марте 2014 года.
  • Во время свидетельства в Оболонском суде Киева, который рассматривал дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, Пономарев заявил, что Путин лично принял решение об аннексии Крыма в ночь на 23 февраля и что план захватить часть Украины возник у Путина эмоционально.

Украинская правда

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Темы: Порошенкогражданство
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