Пономарьов: План захопити частину України виник у Путіна емоційно

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Середа, 14 лютого 2018, 13:37

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов припускає, що рішення президента РФ Володимира Путіна захопити Крим було емоційним.

Про це він сказав, даючи свідчення в Оболонському райсуді Києва, який слухає справу екс-президента України Віктора Януковича про державну зраду.

"За словами учасників наради (у президента РФ), рішення про анексію Криму було прийнято в ніч із 22-го на 23 лютого з ініціативи особисто Володимира Путіна. Це те, що мені відомо", – зазначив Пономерев.

Він вважає, що до цього були різноманітні ідеї з приводу дій на території Криму.

Спочатку нібито планувалося "створити загострення в Криму", щоб на виборах в Україні переміг лояльний до Кремля кандидат, – і в 2013 році були пошуки такого кандидата, "але це не був план збройного захоплення".

"План щодо захоплення частини території, наскільки я розумію, виник дуже емоційно у Путіна, коли він побачив події Майдану", – сказав екс-депутат Держдуми РФ.

"Вдруге людина, яку він підтримував, програла, змушена була тікати з країни – і він (Путін) змушений був особисто займатися його (Януковича) евакуацією, збереженням його життя. Путін сприймав це як зраду міжнародного співтовариства і вторгнення у сферу своїх інтересів", – пояснив він.

На питання, чи правда, що на 28 лютого 2014 року плану збройної анексії Криму ще не було, а планувалося, що він спершу стане незалежним, "за осетино-абхазьким сценарієм", Пономарьов відповів:

"Чіткого плану не було. Якийсь план, напевно, був – але це був не єдиний план і події точно не за ним розвивалися. Рішення про те, що Росія буде анексувати Крим, було прийнято в ніч з 22 на 23 лютого – в тому числі з військовими діями".

Пономарьов не вважає, що нинішня українська влада узгодила "здачу Криму" з РФ.

Він також сказав, що вже 27 лютого знав про застосування військ РФ у Криму для блокування держоб'єктів, органів влади та українських військових частин.

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Як відомо, Ілля Пономарьов був депутатом Держдуми РФ до 10 червня 2016 року, хоча ще в червні 2014 року виїхав із Росії до США. Він отримав посвідку на проживання в Україні 24 червня 2016 року. Пономарьов був єдиним російським депутатом, який голосував проти "приєднання" Криму до РФ у березні 2014 року.

Олена Рощенко, УП
Теми: Путін анексія Крим справа про держзраду
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