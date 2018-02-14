Пономарьов: План захопити частину України виник у Путіна емоційно

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов припускає, що рішення президента РФ Володимира Путіна захопити Крим було емоційним.



Про це він сказав, даючи свідчення в Оболонському райсуді Києва, який слухає справу екс-президента України Віктора Януковича про державну зраду.



"За словами учасників наради (у президента РФ), рішення про анексію Криму було прийнято в ніч із 22-го на 23 лютого з ініціативи особисто Володимира Путіна. Це те, що мені відомо", – зазначив Пономерев.



Він вважає, що до цього були різноманітні ідеї з приводу дій на території Криму.



Спочатку нібито планувалося "створити загострення в Криму", щоб на виборах в Україні переміг лояльний до Кремля кандидат, – і в 2013 році були пошуки такого кандидата, "але це не був план збройного захоплення".



"План щодо захоплення частини території, наскільки я розумію, виник дуже емоційно у Путіна, коли він побачив події Майдану", – сказав екс-депутат Держдуми РФ.



"Вдруге людина, яку він підтримував, програла, змушена була тікати з країни – і він (Путін) змушений був особисто займатися його (Януковича) евакуацією, збереженням його життя. Путін сприймав це як зраду міжнародного співтовариства і вторгнення у сферу своїх інтересів", – пояснив він.



На питання, чи правда, що на 28 лютого 2014 року плану збройної анексії Криму ще не було, а планувалося, що він спершу стане незалежним, "за осетино-абхазьким сценарієм", Пономарьов відповів:



"Чіткого плану не було. Якийсь план, напевно, був – але це був не єдиний план і події точно не за ним розвивалися. Рішення про те, що Росія буде анексувати Крим, було прийнято в ніч з 22 на 23 лютого – в тому числі з військовими діями".

Пономарьов не вважає, що нинішня українська влада узгодила "здачу Криму" з РФ.

Він також сказав, що вже 27 лютого знав про застосування військ РФ у Криму для блокування держоб'єктів, органів влади та українських військових частин.

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Як відомо, Ілля Пономарьов був депутатом Держдуми РФ до 10 червня 2016 року, хоча ще в червні 2014 року виїхав із Росії до США. Він отримав посвідку на проживання в Україні 24 червня 2016 року. Пономарьов був єдиним російським депутатом, який голосував проти "приєднання" Криму до РФ у березні 2014 року.