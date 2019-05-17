Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Кримського
Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли українські опорні пункти.
Вони обстріляли їх біля Новотроїцького з автоматичних станкових гранатометів та Гнутове - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил: двічі Золоте-4 з 122 мм артилерійських систем та 82 мм мінометів та Кримське з гранатометів різних систем.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.