Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Кримського

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П'ятниця, 17 травня 2019, 18:34

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли українські опорні пункти.

Вони обстріляли їх біля Новотроїцького з автоматичних станкових гранатометів та Гнутове - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил: двічі Золоте-4 з 122 мм артилерійських систем та 82 мм мінометів та Кримське з гранатометів різних систем.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна


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