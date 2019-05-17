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Боевики накрыли гранатометным огнем позиции ООС у Крымского

Пятница, 17 мая 2019, 18:34

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли украинские опорные пункты.

Они обстреляли их у Новотроицкого из автоматических станковых гранатометов, и Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: дважды Золотое-4 из 122 мм артиллерийских систем и 82 мм минометов и Крымское из гранатометов различных систем.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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