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Стан здоров'я політв'язня Бекірова погіршується – адвокат

Субота, 18 травня 2019, 00:16

Стан здоров'я кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова, якого тримають у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів", погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів у Сімферополі.

Про це проекту "Крим.Реалії" розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

Захисник кримськотатарського активіста розповів, що в результаті обстеження 14 травня кардіолог і ендокринолог зазначили, що стан Бекірова задовільний і порадили збільшити кількість одиниць інсуліну.

"У нього досі високий рівень цукру – 16 ммоль/л (за норми – до 6,5 ммоль/л). Лікарі збільшили йому дозу інсуліну, і якщо зібрати всі прийоми за добу, буде понад 50 одиниць. І за такої кількості інсуліну цукор все одно зашкалює", – розповів адвокат.

За словами Веліляєва, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію.

Через велику кількість отримуваного інсуліну у політв'язня збільшилась і запалилася підшлункова залоза, що спричиняє сильний біль. Також він потерпає від сильного головного болю, набряклості тіла, лівої ноги, яка через малорухливість атрофується.

"На лівій нозі у нього немає вен, тому що їх використовували при операції на серці. На лівій нозі спереду утворилася свіжа трофічна виразка, він її заліковує мазями, але вона знову періодично з'являється", – повідомив адвокат.

За його словами, на умови тримання Бекіров не скаржиться, крім відсутності свіжого повітря.

"Зараз починається спека, недостатньо повітря. У нього в камері вікно навстіж 24 години, але кисню все одно не вистачає", – зазначив захисник.

Адвокат, з урахуванням нових показників стану здоров'я політв'язня, має намір домогтися зміни запобіжного заходу на будь-який інший, не пов'язаний з триманням у СІЗО, зокрема, на домашній арешт.

Чергове засідання щодо продовження терміну арешту в ізоляторі призначене на 5 червня.

Нагадаємо:

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Чоловіка тримають у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • За рішенням "Київського районного суду", Бекірова заарештували.

Теми: Кримполітв'язні
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