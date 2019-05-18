Стан здоров'я політв'язня Бекірова погіршується – адвокат
Стан здоров'я кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова, якого тримають у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів", погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів у Сімферополі.
Про це проекту "Крим.Реалії" розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.
Захисник кримськотатарського активіста розповів, що в результаті обстеження 14 травня кардіолог і ендокринолог зазначили, що стан Бекірова задовільний і порадили збільшити кількість одиниць інсуліну.
"У нього досі високий рівень цукру – 16 ммоль/л (за норми – до 6,5 ммоль/л). Лікарі збільшили йому дозу інсуліну, і якщо зібрати всі прийоми за добу, буде понад 50 одиниць. І за такої кількості інсуліну цукор все одно зашкалює", – розповів адвокат.
За словами Веліляєва, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію.
Через велику кількість отримуваного інсуліну у політв'язня збільшилась і запалилася підшлункова залоза, що спричиняє сильний біль. Також він потерпає від сильного головного болю, набряклості тіла, лівої ноги, яка через малорухливість атрофується.
"На лівій нозі у нього немає вен, тому що їх використовували при операції на серці. На лівій нозі спереду утворилася свіжа трофічна виразка, він її заліковує мазями, але вона знову періодично з'являється", – повідомив адвокат.
За його словами, на умови тримання Бекіров не скаржиться, крім відсутності свіжого повітря.
"Зараз починається спека, недостатньо повітря. У нього в камері вікно навстіж 24 години, але кисню все одно не вистачає", – зазначив захисник.
Адвокат, з урахуванням нових показників стану здоров'я політв'язня, має намір домогтися зміни запобіжного заходу на будь-який інший, не пов'язаний з триманням у СІЗО, зокрема, на домашній арешт.
Чергове засідання щодо продовження терміну арешту в ізоляторі призначене на 5 червня.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Чоловіка тримають у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- За рішенням "Київського районного суду", Бекірова заарештували.