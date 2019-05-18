Состояние здоровья политзаключенного Бекирова ухудшается - адвокат

69 просмотров
Суббота, 18 мая 2019, 00:16

Состояние здоровья крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова, которого держат в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов", ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей в Симферополе.

Об этом проекту "Крым.Реалии" рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

Защитник крымскотатарского активиста рассказал, что в результате обследования 14 мая кардиолог и эндокринолог отметили, что состояние Бекирова удовлетворительное и посоветовали увеличить количество единиц инсулина.

"У него до сих пор высокий уровень сахара - 16 ммоль/л (при норме - до 6,5 ммоль/л). Врачи увеличили ему дозу инсулина, и если собрать все приемы в сутки, будет более 50 единиц. И при таком количестве инсулина сахар все равно зашкаливает", - рассказал адвокат.

По словам Велиляева, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии.

Из-за большого количества получаемого инсулина в политзаключенного увеличилась и воспалилась поджелудочная железа, что вызывает сильную боль. Также он страдает от сильной головной боли, отечности тела, левой ноги, которая через малоподвижность атрофируется.

"На левой ноге у него нет вен, так как их использовали при операции на сердце. На левой ноге спереди образовалась свежая трофическая язва, он ее залечивает мазями, но она снова периодически появляется", - сообщил адвокат.

По его словам, на условия содержания Бекиров не жалуется, кроме отсутствия свежего воздуха.

"Сейчас начинается жара, недостаточно воздуха. У него в камере окно настежь 24 часа, но кислорода все равно не хватает", - отметил защитник.

Адвокат с учетом новых показателей состояния здоровья политзаключенного, намерен добиться изменения меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО, в частности, на домашний арест.

Очередное заседание по продлению срока ареста в изоляторе назначено на 5 июня.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Мужчину удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Почему прокуратура Крыма преследует умерших руководителей советского режима? 17 мая 2019, 16:30
Квартира Зеленской в Крыму: красивый вид, влиятельные соседи 16 мая 2019, 12:52
Додон прокомментировал заявление о "российском Крыме" и разговор с Зеленским 16 мая 2019, 12:02
Все новости
Главные новости
Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского
Коломойский рассказал о своих планах на инаугурацию Зеленского
Мужчина подорвал себя гранатой в банке: он погиб, еще 6 человек ранены
Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк смотреть его инаугурацию
Все новости
Фото

16 величественных растений со всего мира

Фото

Мир в каплях дождя

Образование

Почему детсад лучше воспитания дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів