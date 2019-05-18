Харків: суд дозволив залишити намет волонтерів у центрі міста

Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.

Про це повідомляє "Громадське.Харків".

"Адвокати не змогли довести, що намет загрожує національній безпеці та створює перешкоди для дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

У сторін є одна доба на оскарження рішення.

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