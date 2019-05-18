Харків: суд дозволив залишити намет волонтерів у центрі міста
Субота, 18 травня 2019, 01:11
Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.
Про це повідомляє "Громадське.Харків".
"Адвокати не змогли довести, що намет загрожує національній безпеці та створює перешкоди для дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
У сторін є одна доба на оскарження рішення.
Нагадаємо:
- 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи в місті намет зі збору допомоги українським військовим.
- Міська влада видала припис, датований 11 травня, яким зобов’язує волонтерів протягом 3 днів демонтувати намет. Відповідно до документу, намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів.
- 14 травня у центрі Харкова відбувся мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії.
- Нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що має намір облаштувати у наметі волонтерів у центрі Харкова для збору допомоги армії свою громадську приймальню.
Українська правда