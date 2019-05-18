Харків: суд дозволив залишити намет волонтерів у центрі міста

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Субота, 18 травня 2019, 01:11

Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.

Про це повідомляє "Громадське.Харків".

"Адвокати не змогли довести, що намет загрожує національній безпеці та створює перешкоди для дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

У сторін є одна доба на оскарження рішення.

Нагадаємо:

  • 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи в місті намет зі збору допомоги українським військовим.
  • Міська влада видала припис, датований 11 травня, яким зобов’язує волонтерів протягом 3 днів демонтувати намет. Відповідно до документу, намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів.
  • 14 травня у центрі Харкова відбувся мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії.
  • Нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що має намір облаштувати  у наметі волонтерів у центрі Харкова для збору допомоги армії свою громадську приймальню. 

Українська правда

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Теми: Харків суд


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