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Харьков: суд разрешил оставить палатку волонтеров в центре города

Суббота, 18 мая 2019, 01:11
Харьков: суд разрешил оставить палатку волонтеров в центре города

Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, которая просила убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.

Об этом сообщает "Громадське. Харків".

"Адвокаты не смогли доказать, что палатка угрожает национальной безопасности и создает препятствия для дорожного движения", - говорится в сообщении.

У сторон есть одни сутки на обжалование решения.

Напомним,

  • 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
  • Городская власть выдала приписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
  • 14 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
  • Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать.

Украинская правда
Темы: Харьковсуд
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