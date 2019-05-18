Харьков: суд разрешил оставить палатку волонтеров в центре города

Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, которая просила убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.

Об этом сообщает "Громадське. Харків".

"Адвокаты не смогли доказать, что палатка угрожает национальной безопасности и создает препятствия для дорожного движения", - говорится в сообщении.

У сторон есть одни сутки на обжалование решения.

Напомним,